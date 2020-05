sport

Både topp- og breiddeidretten i Noreg opplever tøffe tider medan viruspandemien held fram med å herje. Måndag var Raja i Skien og besøkte Odd.

– Til supporterane har eg denne oppfordringa: Den sesongbilletten de har kjøpt i år, burde de ramme inn og hengje på veggen. Fordi mest sannsynleg vil du ikkje kunne bruke det kortet til å komme på kamp. Det vil vere det året du som supporter stilte opp for laget ditt sjølv om du ikkje drog på kamp, sa Raja til NTB.

– Om ti år kan du sjå tilbake og seie at «jeg støttet klubben min, kjøpte sesongkortet selv om det kostet meg litt, men jeg ba ikke om pengene tilbake».

– Vêr med

– Til næringslivet: De har vore gode supporterar for lokale klubbar i heile landet, både i Eliteserien og andre seriar. Det næringslivet treng fotballklubbane at stiller opp òg i denne krisetida. Så oppfordringa mi er: Ikkje gå vekk no. Det er no klubbane treng dykk. Så skal vi Staten stille opp med pakkene våre i tillegg, sa Raja.

Det er økonomiske støtteordningar i spel for idretten allereie, og det kjem truleg fleire i tida som kjem.

Eliteserien fotball menn har starta opp med fullkontakt-trening denne veka, og seriekampane tek til i midten av juni for tromme tribunar.

Det er førebels uklart om det blir tilskodarar på norske idrettsarrangement i år.

