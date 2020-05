Molde vil ha Brynhildsen allereie no

sport

Det er TV 2 som melder at Molde jobbar med å løyse Brynhildsen frå Stabæk-kontrakten tidlegare enn 1. juli då 21-åringen kjem på ein fri overgang.

Skjellsorda hagla frå nokon av Stabæk-tilhengjarane då overgangen vart kjend. Fleire banner med nedsettande fråsegn om ungguten vart hengt opp mellom anna ved Stabæks treningsfelt.

– Eg kan stadfeste at det har vore dialog mellom klubbane. Vi ønskjer at saka skal bli løyst til det beste for Ola, men hittil har vi ikkje komme til semje med Stabæk, seier Molde-trenar Erling Moe til TV 2.

Ifølgje daglege leiar Jon Tunold i Stabæk har det enno ikkje komme noko bod frå Molde. Han seier at overgangssaka har vore halde på agentnivå og at det har vorte skissert moglege løysingar.

Dei løysingane har ifølgje Tunold ikkje vore interessante nok. Det skal mellom anna vere snakk om Molde-spelarar andre vegen.

Stabæk-spelarane vart måndag samde om 20 prosent lønnskutt i mai månad.

