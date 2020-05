Magnus Abelvik Rød skadd igjen

sport

– Eg gjekk med skjene på foten i seks veker etter skaden i EM. Etter at eg tok han av 1. mars har eg gradvis fått trena meg opp igjen, men på ein løpetur klarte eg plutseleg ikkje å trakke ned på høgrefoten. Det var dei same smertene som under EM, seier Rød til TV 2.

Etter ei MR-undersøking måndag kunne ein ikkje konstatere om det var eit nytt brot eller ein stressreaksjon på same stad. Bilda skal undersøkjast nærare onsdag.

– Eg hadde ikkje akkurat førestilt meg dette no. Eg føler eg har gjort alt etter boka, så det er sjukt merkeleg at det skjer igjen no. Einaste fordelen er at koronaviruset har sett all handballaktivitet på vent ei stund, seier Rød.

