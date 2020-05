Kuttin ny hopptrenar for kombinertlaget til Tyskland

sport

– Kombinert har vore ein suksessgarantist innan tysk skisport, og eg vil gjere mitt for å bidra til at det blir skrive fleire kapittel i den stolte historia, seier Kuttin til nettstaden til det tyske skiforbundet.

Jarl Magnus Riiber og dei andre nordmennene gjorde sist sesong tyskarane til statistar, ikkje minst i bakken. Kuttin skal bidra til å endre på det. Han inngår i eit trenarteam som blir leidd av Hermann Weinbuch og som også omfattar Kai Bracht.

Ackermann er i samtalar om nye oppgåver i forbundet.

Kuttin vann som aktiv VM-gull både individuelt og for lag. Frå OL har han sølv og to bronsemedaljar.

Som trenar har 49-åringen vore sjef for hopplandslaga til Polen og Austerrike. For eit par år sidan fekk han oppgåva med å førebu dei kvinnelege hopparane til Kina til OL på heimebane, men han slutta i mars. Han vart tilbydd jobben som landslagssjef for Frankrike i hopp, men har no valt å gå over til kombinert.

Kuttin har tidlegare vore innom skiforbundet i Tyskland som trenar for B-landslaget i hopp.

