Dinamo Kiev-spiss i dopinggarnet: Utestengd i eitt år for å ha brukt astronaut-oppkvikkar

sport

Bjesjedin skåra i Ukrainas siste EM-kvalifiseringskamp i november, då han utlikna til 2–2 på overtid borte mot Serbia.

Under to veker seinare testa han positivt for stoffet fonturacetam, som står på dopinglista til Verdas antidopingbyrå (Wada). Stoffet er visstnok utvikla i Russland og blir brukt for å halde astronautar vakne på lange oppdrag, skriv nyheitsbyrået AP.

Den positive dopingprøven vart levert etter ein europaligakamp for Dynamo Kiev mot Malmö. Bjesjedin vart mellombels suspendert av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i desember, og i februar vart han offisielt utestengd.

Dommen vart gjort kjend tysdag, sidan Bjesjedins frist for å anke saka inn for Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) har gått ut.

Ukraina gjekk utan tap gjennom EM-kvalifiseringa og vann gruppa si føre mellom anna Portugal. Dermed er nasjonen klar for fotball-EM, trekt i gruppe med Nederland, Austerrike og ein omspelsvinnar.

Sidan turneringa er utsett i eit år på grunn av koronapandemien, kan Bjesjedin vere aktuell for meisterskapen. Utestenginga hans går ut 19. desember.

(©NPK)