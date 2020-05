Dette inneber revidert nasjonalbudsjett for idretten

sport

Tysdag la regjeringa fram forslaga sine til revidert budsjett for 2020. For idretten vart overskriftene full momskompensasjon på anleggsfronten og utvida tilgjenge til å søkje kompensasjon for bortfall av inntekter under viruskrisa

Den sistnemnde ordninga vart oppretta kort tid etter at Noreg vart stengt ned i mars. Kulturdepartementet sette innleiingsvis av 700 millionar kroner for å dekke idretten og frivilligheita sine tap i mars og april.

No blir det tilført nye 320 millionar kroner til ordninga, som har vorte kritisert for å vere for smal. Kulturminister Abid Raja har erkjent det siste og opnar for at det kan søkjast kompensasjon for eit større spekter av utgifter og for ein lengre periode.

Den dryge milliarden som ligg i ordninga skal dekke inntektstap fram til 15. juni.

Ingen OL-pengar

Regjeringa opnar for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter knytt til kiosksal, parkering og loppemarknad – viktige inntektskjelder for mange aktørar i norsk idrett.

Samtidig er det sett ei maksgrense for enkeltsøknader på 9,3 millionar kroner.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som styrer det praktiske rundt kompensasjonsordninga. Dei første utbetalingane frå den innleiande søknadsrunden vart gjorde siste fredag.

Måndag sa idrettspresident Berit Kjøll at idretten samla sett har tapt 1,5 milliardar kroner som følgje av koronakrisa. Idrettslaga står for 972 millionar kroner av det estimerte tapet.

I eit intervju med NTB nyleg bad idrettspresidenten om at det i revidert budsjett vart løyvd 50 millionar kroner til OL-utøvarar som har måtta endre OL-planane sine som følgje av at sommarleikane i Tokyo er utsette til neste sommar. Det ønsket har regjeringa ikkje innfridd.

Ny info i slutten av mai

Kulturminister Abid Raja varsla derimot i eit intervju med NTB måndag at kompensasjonsordninga som finst vil bli forlenga òg etter 15. juni. Mellom anna er det klart at eliteserieklubbane i fotball må spele for tomme tribunar i overskueleg framtid, og Raja er innstilt på å kompensere dette.

– Vi vil utvide ordninga for ein lang periode, sa kulturministeren.

Eliteserien startar 16. juni.

Kor mykje pengar som er sett av for perioden etter 15. juni, er ikkje kjent.

I dokumenta som følgjer revidert budsjett varslar likevel regjeringa at den vil kome tilbake med ei vurdering av vidare varigheit og eventuelle justeringar i kompensasjonsordningane i slutten av mai.

Full momskompensasjon

Klart er det derimot at regjeringa foreslår å auke løyvinga til momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg med 106,5 millionar i forslaget til revidert budsjett.

Det blir dermed lagt opp til at alle godkjende søknader får full kompensasjon i 2020.

Får regjeringa det som ho vil, blir ordninga auka til 301 millionar kroner frå dei 194,5 millionane som opphavleg var avsette.

– Med dette forslaget vil regjeringa gjere det mogleg for alle dei 532 søknadene som ligg til behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet å få innvilga full momskompensasjon for idrettsanlegga sine, seier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

