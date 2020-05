Aleesamis klubb går vegen til retten i kampen mot nedrykk

sport

– Avgjerda frå LPF om at vi må rykkje ned er urettferdig, inkonsekvent og grunnlaust. Korleis kan dei flytte ned to lag når over ein firedel av sesongen står igjen? Dette handlar ikkje om pengar. Vi vil ha sportsleg rettferd, sa klubbpresident Bernard Joannin på ein pressekonferanse tysdag, ifølgje L'Equipe.

Amiens, som har norske Haitam Aleesami i stallen, har levert eit søksmål til ein administrativ rett i Paris.

Den franske fotballsesongen vart avbroten i mars. I slutten av april vedtok LFP at serien ikkje ville bli teken opp att. Det skjedde etter at styresmaktene gjorde det klart at det ikkje kan spelast fotballkampar i Frankrike før august.

– Umenneskeleg

Medan ein i Nederland lét vere å kåre seriemeister og bestemde at ingen rykker opp eller ned, vart Paris Saint-Germain utropt til meister i Frankrike. LPF bestemde at Amiens og Toulouse, som låg på dei to siste plassane, rykkjer ned og blir erstatta av Lorient og Lens.

Det stod att 10 serierundar, og Amiens var fire poeng frå trygg plass med attståande kampar mot fleire av nedrykksrivalane.

– Vi hadde igjen kampar mot tre av laga rett føre oss på tabellen. Det fanst mykje meir rettferdige alternativ enn den som er treft av LPF. Avgjerda deira er blotta for menneskelege omsyn, sa Joannin.

– No blir vi tvinga til å gå til sak for å få den urettferdig avgjerda omgjort. For ei sløsing med tid og energi.

Vil ha 22 lag

Han meiner at ein heller burde ha vedteke ei mellombels utviding av Ligue 1 til 22 lag. Då kunne Lorient og Lens har rykt opp, medan Amiens og Toulouse (med Ruben Gabrielsen i stallen) ville fått spele på øvste nivå òg neste sesong.

– Vi nektar ikkje for avgjerda om å avbryte sesongen, som ville vere upassande. Vi nektar for at dei har erklært at serien var avgjort, seier advokaten til klubben Christophe Bertrand.

– 26 prosent av kampane stod igjen. Om ein fotballkamp blir avbroten i det 67. minuttet, kan ein då erklære resultatet endeleg? Vi meiner nei, og vi håper at retten vil vere samd.

Hadde serien vorte avbroten fem dagar tidlegare, ville Amiens vore berga. Då var laget på 18.-plass.

