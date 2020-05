Witsel og Can usikre for Braut Haalands Dortmund

sport

Det er allereie slått fast at kampen går utan den faste kapteinen på laget Marco Reus. Reus har vore ute med skade sidan februar, og spissen vil heller ikkje vere klar til restarten av Bundesliga. Midtbanespelarane Axel Witsel og Emre Can er òg usikre element i laget opplyser klubben måndag,

– Uheldigvis er ikkje Marco noko tema laurdag, og vi må vente og sjå dei næraste dagane om dei to andre vil bli klare for spel, seier Dortmund-talsmann Sebastian Kehl til avisa Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Spissen Reus pådrog seg ein muskelskade tidleg i februar, medan Witsel og Can òg har vorte behandla for muskelproblem under koronapausen.

Dortmund låg på andreplass i 1. Bundesliga då kampane vart stoppa i midten av mars på grunn av koronapandemien. Det er fire poeng opp til leiande Bayern München.

Det var førre veke at tyske styresmakter gav klarsignal til at sesongen kan spelast ferdig under strenge sikkerheits- og hygienereglar. Det står att ni serierundar som vil bli spelte for tomme tribunar.

Dortmund-spelarane har den siste veka vore isolerte på eit hotell i nærleiken av treningsanlegget sitt.

– Alle spelarane har fellesfrukost på hotellet før dei har drege til trening. Etter treninga har dei returnert til hotellet. Sjølvsagd følgjer vi reglane nøye, seier Kehl.

Kehl meiner som mange andre at det har vorte veldig kort tid med førebuingar til gjenopninga og at det ikkje har vore ideelt, men at det har vore likt for alle laga å komme seg gjennom denne situasjonen.

(©NPK)