Virtuell minnegudsteneste på 35-årsdagen for Bradford-brannkatastrofen

Dei 56 tilskodarane som omkom då hovudtribunen på Valley Parade vart overtent og brann ned under ein seriekamp 11. mai 1985 blir kvart år minna med ei gudsteneste i Centenary Square i den nordengelske byen. I år gjorde tiltaka til styresmaktene mot smittespreiing det umogleg, men seremonien vart i staden avvikla virtuelt og gjort tilgjengeleg på Facebook, Instagram, Twitter, iFollow og YouTube.

Kampen i siste serierunde mellom Bradford og Lincoln for 35 år sidan skulle for heimelaga vere ei feiring av at laga for første gong sidan 1930-talet hadde sikra opprykk til nest øvste divisjon. 11.076 tilskodarar fylte stadion, men i slutten av første omgang oppstod ein brann som utvikla seg med eksplosiv fart. I løpet av nokre minutt var hovudtribunen overtent. 54 heimefans og to Lincoln-supporterar døydde i flammane, og 256 menneske vart skadde, mange av dei alvorleg.

Tragedien førte til ei høgst nødvendig oppdatering av tryggingsforskriftene for idrettstribunar i Storbritannia og fekk til liks med Heysel-tragedien nokre veker seinare og Hillsborough-tragedien fire år seinare stor tyding for korleis sikkerheita til publikum blir teken vare på under fotballkampar.

– Det er med djup beklaging vi må melde at den årlege minnegudstenesta ikkje kan gjennomførast som vanleg. Denne er av stor tyding for klubben, supporterane våre og folket i Bradford og andre stader. Vi vil likevel heidre alle som mista livet og vart ramma av tragedien, og vi inviterer alle til å delta gjennom sosiale medium, sa Bradford-talsmann Ryan Sparks til nettstaden til klubben.

Frå klokka 11 lokal tid måndag strøymde Bradford talar frå klubbkapellanen Oliver Evans, borgarmeisteren i byen Doreen Lee, Bradfords biskop Toby Howarth og mange andre. Det var bodskap frå representantar for brannvesen, politi og sjukehuset der mange av dei skadde vart behandla, og alle snakka frå ulike stader.

