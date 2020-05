Ventetida over for Solbakken – dato for restart fastsett

sport

AGF og Randers møtest til lokalderby i det som blir den første kampen etter restarten. Dermed er ventetida over for fotballfansen.

Ifølgje ei pressemelding frå den danske Divisjonsforeningen held «opningsrunden» fram med møte mellom Silkeborg og FC Nordsjælland fredag 29. mai, og to dagar etter det møtest Esbjerg og Aalborg.

Måndag 1. juni skal så mellom anna FC København og Ståle Solbakken i aksjon når fire av dei fem resterande kampane i runden blir spelte. Brøndby og Sønderjyske avsluttar det heile tysdag 2. juni.

I runde nummer to blir alle kampane spelte søndag 7. juni.

Tomme tribunar

Alle oppgjer blir spelte utan tilskodarar og i tråd med dei strenge smittevernprotokollane som er utarbeida den siste tida.

Den danske regjeringa vedtok førre veke å gi grønt lys for at ei rekkje profesjonelle idrettsligaer skal kunne ta opp att aktiviteten sin. Klarsignalet gjaldt for dei to øvste divisjonane for fotball menn, den øvste divisjonen for fotball kvinner, den øvste divisjonen for handball menn og kvinner, den øvste divisjonen for ishockey menn og for badminton og dessutan trav- og galoppløp.

Ståle Solbakkens FCK jaktar den suverene serieleiaren Midtjylland på toppen av tabellen i superligaen. 12 poeng skil tetduoen.

Positivt steg

Den norske trenarprofilen har vore tydeleg på at han er glad for å komme i gang igjen med kampaktivitet.

– Dette er eit positivt steg mot å gjere livet meir normalisert. Vi er veldig klar over at vi framleis har eit stort ansvar om å gjere dette på riktig måte og ta godt vare på spelarane og alle som er ein del av laget, sa han til FCKs nettsider førre veke.

Kulturminister Joy Mogensen meiner det er viktig for både utøvarane og den sportsinteresserte danske befolkninga å få i gang toppidretten i landet igjen.

(©NPK)