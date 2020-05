Raja lovar meir kompensasjon til idretten

sport

Førre veke la kulturministeren fram den såkalla justerte kompensasjonsordninga. Der vart ramma auka frå 700 millionar kroner til 1 milliard for mellom anna å dekkje idrettslaga sine tapte salsinntekter. Denne ordninga gjeld fram til 15. juni.

I samband med forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram tysdag, varslar Raja ei vidareføring av kompensasjonsordningane utover 15. juni. Stortinget skal orienterast om detaljane i dette innan utgangen av mai, opplyser han til NTB.

– Eg ser for meg at vi skal vidareføre dei ordningane vi har, med nokre justeringar, seier Raja, og lovar at kompensasjonsordninga mellom anna skal gjelde tapte tribuneinntekter for eliteserielaga som startar sesongen 16. juni.

– Vi vil utvide ordninga for ein lang periode, seier kulturministeren.

Ordninga skal òg gjelde festivalar og andre kulturarrangement. Raja har ikkje sagt noko om storleiken på ei vidareført kompensasjonsordning.

Måndag sa idrettspresident Berit Kjøll at idretten samla sett har tapt 1,5 milliardar kroner som følgje av koronakrisa.

(©NPK)