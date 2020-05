Norsk idrett har estimert eit nettotap på 1,5 milliardar

sport

NIF skriv at dei har gjennomført ei landsomfattande kartlegging, og at éin konsekvens av krisa er at fire av ti idrettslag vurderer ein varig reduksjon av aktivitetstilbodet.

I ei pressemelding skriv NIF at innsikta er brukt som grunnlag for innspel til treffsikre støttetiltak i revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram av regjeringa tysdag.

Tala som er henta inn er baserte på innrapporterte meldingar frå ein tredel av idrettslaget i landet. Idrettslaga som har registrert kostnadene sine, har 57 prosent av den totale medlemsmassen i medlemssystemet til idretten.

