Kvinnenes Bundesliga startar 29. mai, cupfinalen for menn i juli

Førre veke vedtok ligaforeininga (DLV) at 1. og 2. Bundesliga for menn startar opp igjen kommande laurdag, 16. mai. Det skjer drygt to månader etter at all fotball i Tyskland vart stoppa som følgje av viruspandemien.

Det blir den første av dei store idrettsligaene i verda som startar opp igjen. Det skjer for tomme tribunar og i samsvar med ein streng smittevernprotokoll som liknar på den som skal nyttast i andre land, blant dei Noreg.

Måndag var det Tysklands fotballforbund (DFB) som trefte avgjerd om «sine» turneringar. Det vart vedteke at 3. divisjon for menn startar 26. mai og Bundesliga kvinner tre dagar seinare.

I 3. divisjon står det att 11 serierundar, medan kvinneserien berre har igjen seks heile rundar pluss to hengekampar. Wolfsburg, med Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde i stallen, toppar tabellen suverent og ligg an til å bli meister.

Kvinneligaen startar med utgangspunkt i same smittevernprotokoll som mennene.

Bundesliga for menn skal spelast ferdig 27. juni, tre dagar før mange av kontraktane til spelarane spring ut. DFB vann ikkje moglegheit til å komme i mål med cupturneringa til mennene før den datoen, og finaledato 4. juli skaper problem som må løysast for enkelte lag.

Semifinalane (Bayern München – Eintracht Frankfurt og Saarbrücken – Leverkusen) blir spelte 9. og 10. juni.

I cupen for kvinner har ein komme til kvartfinalar. Wolfsburg spelar borte mot Gütersloh i kvartfinalen og må gjere unna ni kampar på ein dryg månad om det skal bli dobbelttriumf.

Wolfsburg er òg i kvartfinale i Meisterligaen.

