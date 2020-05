Kristoffersen held fram som regiontrenar

sport

Geir Endre Rogn gav seg som trenar for kvinnelandslaget etter sesongen som gjekk, og Skiforbundet jaktar på trenaren som skal erstatte han i jobben i tospann med hovudtrenar Ole Morten Iversen.

Så seint som i helga dukka namnet til Marthe Kristoffersen opp i nyheitssaker om den ledige trenarjobben.

Skiforbundet har lyst ut den ledige trenarstillinga for to år, og søknadsfristen er sett til torsdag denne veka.

Det blir truleg ikkje Kristoffersen som Iversen får med seg som trenar for langrennskvinnene. Ho har opparbeida seg eit godt rykte som trenar for regionsatsinga til skiforbundet i Innlandet og held fram i den jobben.

«Teamet har hatt stor suksess med fokus på gode, daglege treningar på Lillehammer og er glade for at dei held fram med ein trenar med brei erfaring som utøvar på høgt nivå», heiter det i ei pressemelding om laguttak for neste sesong, der 30-åringen står oppført som trenar.

Ifølgje Aftenposten er dei tidlegare landslagsløparane Ola Vigen Hattestad og Thomas Alsgaard blant namna som blir nemnde i samband med den ledige trenarjobben for landslagskvinnene.

Kristoffersen var sjølv landslagsløpar i ei årrekkje. Ho har mellom anna vore på sigerspallen i verdscupen seks gonger.

