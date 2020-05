Koronaramma Köln-spelarar smittefrie igjen

sport

Alle dei tre Köln-tilsette kan ta opp att arbeidet sitt torsdag når karantenetida deira er over.

Ein ny testrunde har vist at dei tre ikkje lenger har viruset i kroppen. Det betyr at dei er velkomne til å vise seg i klubblokala og treningsfeltet når isolasjonsperioden er over.

Dei tre er spelarane Ismail Jakobs og Niklas Hauptmann, og dessutan ein av fysioterapeutane til klubben.

Den siste negative testen vart utført onsdag førre veke. Resultatet har skapt ein del undring i klubben sidan den positive testen seks dagar før var krystallklar. Klubben meiner at dette opnar for ein diskusjon om ein positiv test automatisk skal følgjast av ein to veker lang isolasjonsperiode.

Dette er spørsmål tyske helsestyresmakter må ta stilling til.

Alle spelarar og andre tilsette omkring troppane til klubbane 1. og 2. Bundesliga har vorte testa i fleire omgangar i dei siste vekene.

Etter planen er det oppstart i Tysklands to øvste divisjonar kommande helg.

(©NPK)