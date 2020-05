Grønt lys for Premier League kan komme tysdag

sport

I løpet av måndag skal Premier League-klubbane diskutere neste skritt i «Prosjekt Restart» med mål om å kunne ta opp att fotballsesongen så raskt som mogleg.

Så langt har ikkje Englands øvste serie formelt fått grønt lys til å gjennomføre planen, og statsminister Boris Johnson slo fast under talen sin til det britiske folka søndag at «nei, dette er ikkje riktig tidspunkt til å lette på restriksjonane i samband med utbrotet av koronaviruset på Dei britiske øyane». Han sa samtidig at nasjonen vil byrje å gjenopne nokre skular og butikkar frå 1. juni.

The Telegraph skriv at det finst planar frå regjeringa om å tillate dei profesjonelle seriane i landet å ta opp att seriespelet neste månad. Avisa opplyser at Johnson gjennom dagen vil presentere detaljar i parlamentet om korleis vegen ut av nedstenginga skal gå føre seg.

Premier Leagues håp om å kunne ta opp att serien 12. juni, føresett at tryggingskrava kan gjennomførast og at talet på koronasmitta ikkje held fram med å stige, kan derimot møte motstand.

Det har oppstått ein viss skepsis òg blant Premier League-spelarane.

– Det finst spelarar som har uttrykt uro, seier sjefen i spelarforeininga, Bobby Barnes.

Nesten 220.000 er stadfesta med koronasmitte i Storbritannia. Nesten 32.000 er døde i samband med pandemien.

