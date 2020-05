Britiske styresmakter opnar for Premier League-fotball frå juni

sport

Det betyr at det finst ei opning for at til dømes Premier League-fotballen kan komme i gang igjen utan publikum i sommar, skriv fleire britiske medium, blant dei BBC og The Independent.

Regjeringa la måndag fram eit dokument på 50 sider med detaljar for korleis nasjonen skal starte med oppmyking av koronatiltaka.

Del to av denne planen, som skal setjast i verk tidlegast 1. juni, omfattar mellom anna å «tillate kultur- og sportsarrangement bak lukka dører av kringkastingsomsyn, samtidig som ein unngår risiko for sosial kontakt i stor skala», ifølgje BBC.

Tilskodarar må vente

Å opne større arenaer for publikum kan berre bli mogleg betydeleg seinare, avhengig av reduksjonen i talet på smitta, heiter det vidare i dokumentet.

Premier League-klubbane held fram diskusjonar om neste skritt i «Project Restart» utover veka, som har som mål å kunne ta opp att fotballsesongen så raskt som mogleg.

Så langt har den øvste fotballserien i England ikkje formelt fått grønt lys til å gjennomføre planen, og søndag uttalte statsminister Boris Johnson at «dette er ikkje riktig tidspunkt til å lette på restriksjonane i samband med utbrotet av koronaviruset på Dei britiske øyer». Han sa samstundes at nasjonen vil byrje å gjenopne nokre skular og butikkar frå 1. juni.

Skepsis

Håpet til Premier League om å kunne ta opp att serien 12. juni, føresett at tryggingskrava kan gjennomførast og at talet på koronasmitta ikkje held fram med å stige, kan samtidig møte motstand.

Fleire klubbar på nedre del av tabellen er motstandarar av å fullføre sesongen på nøytrale baner, og det har oppstått ein viss skepsis òg blant Premier League-spelarane.

– Det finst spelarar som har uttrykt uro, seier sjefen i spelarforeininga PFA, Bobby Barnes.

Nesten 220.000 menneske har fått påvist koronasmitte i Storbritannia. Nesten 32.000 er døde i samband med pandemien.

(©NPK)