Nye Premier League-klubbar negative til spel på nøytrale banar - kan øydeleggje planane i ligaen

Det melder den britiske avisa The Telegraph.

Tidlegare har britiske medium skrive at 14 av dei 20 klubbane i Premier League skal vere positivt innstilt til planen om å starte opp igjen, og at berre dei seks nedste laga på tabellen skal visstnok vere imot planen om kampar på nøytrale banar.

No er det mogleg at botnlaga får støtte av to nye lag.

«Project Restart»

Premier Leagues planar, kalla «Project Restart», går ut på å få spele dei resterande 92 kampane av sesongen 2019/20 for tomme tribunar på åtte–ti ulike, nøytrale banar. Måndag skal klubbane ha eit nytt møte for å diskutere gjenopptaking av sesongen.

I kjølvatnet av nyheita om at endå ein spelar på Brighton har vorte smitta av koronaviruset laurdag, skriv no den engelske avisa at botnlaga har fått med seg to nye klubbar som er skeptiske til «Project Restart».

Premier League krev nemleg støtte frå to tredelar av klubbane (14 klubbar) for å gjere regelendringar.

Nøytrale banar

Forslaget om spel på nøytrale banar skal ikkje stemmast på under møtet på måndag, men dei åtte klubbane som visstnok skal vere imot «Project Restart» kan stemme imot Fifas forslag om å utvide spelarkontraktane til etter 30. juni som ei proteststemme.

Allereie har Brighton, Aston Villa og Watford offentleg gått imot planane om å spele kampane på nøytrale banar. Brighton argumenterer for at forslaget om å spele resten av sesongen på nøytral grunn vil gå på bekostning av dei med fleire heimekampar igjen.

Avstemminga om å spele resten av sesongen på nøytrale banar kan bli stemt på under møtet måndag 18. mai. Det er fordi Uefa må vere informert om planane for sesongavslutninga før fristen 25. mai.

