Sykkel-VM i Bergen unngår søksmål

BA skriv at bustyrar, advokat Arne Laastad, meiner at sykkel-VM burde ha vore avlyst, men at det ikkje blir noko søksmål.

Mona Haugland Hellesnes var styreleiar i Bergen 2017. Ho seier til Bergens Tidende at ho er svært letta over at det no er klart at det ikkje blir noko søksmål.

– Sjølv om vi heile tida har vore trygge på at vi ikkje kan klandrast, så har vi hatt dette hengande over oss i to år. Eit søksmål og ei rettssak ville vore ei stor belastning, seier Hellesnes.

Konkursbuet har dessutan brukt opp 11 av dei 16 millionane som var i buet då. Pengane har stort sett gått til advokatar og revisorar.

– Det har vore ei uvanleg kostbar bubehandling, seier bustyrar Arne Laastad til Bergens Tidende.

Buet sit no igjen med fem millionar kroner, men skal framleis møte tidlegare Hordaland fylkeskommune i Borgarting lagmannsrett i desember, etter at dei anka avgjerda frå Asker og Bærum tingrett i fjor. Saka handlar om at fylkeskommunen nektar å utbetale ein underskotsgaranti.

