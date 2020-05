Spansk kvinneliga avbroten, Barcelona er meister

sport

Vedtaket på styremøtet på fredag var venta etter at kvinnekomiteen leverte innstillinga si tidlegare i veka. På grunn av viruspandemien er det ikkje spelt kampar i La Liga for kvinner sidan 1. mars.

Barcelona toppa tabellen ni poeng føre meisteren frå i fjor, Atlético Madrid, då sesongen vart avbroten, etter 19 sigrar og 2 uavgjorde på 21 kampar. Laget er òg i semifinale i cupen og kvartfinale i Meisterligaen.

Graham Hansen vart seriemeister i den første sesongen som Barcelona-spelar. Den norske landslagsspelaren har vore ein svært viktig spelar i laget, trass ein skadeperiode rundt nyttår.

Første på fem år

Barcelona er seriemeister for femte gong, men for første gong på fem år. Atlético Madrid vann dei tre tidlegare sesongane. Barcelona og Atlético Madrid, som møtest i kvartfinale dersom Meisterligaen denne sesongen blir spelt ferdig, er begge klare for Meisterligaen i neste sesong.

Copa de la Reina, den spanske cupen, skal spelast ferdig neste sesong. Barcelona møter Sevilla i den eine semifinalen, medan Logroño og Athletic Bilbao møtest i den andre.

Ingen rykkjer ned

Det blir ikkje nedrykk i La Liga for kvinner denne sesongen, medan dei to beste i andredivisjon rykkjer opp. Serien blir utvida til 18 lag i ein sesong, men den neste sesongen skal serien reduserast til 16 lag igjen.

Ingrid Moe Wold spelte for Madrid CFF dei to siste månadene før sesongen vart avbroten og hjelpte laget til 13.-plass.

