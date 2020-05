Solskjær vil ikkje tvinge redde spelarar på banen

sport

Premier League-sesongen har vore sett på pause som følgje av virussituasjonen. Ingen veit sikkert når kampaktiviteten blir teken opp att.

Ligaleiinga jobbar på spreng for å få fullført kampane som står att, men det er mange skjer i sjøen. Blant spelarane skal det mellom anna vere utbreidd skepsis til å restarte fotballen.

Manchester City-stjerna Sergio Agüero sa nyleg til spansk TV at «flesteparten av spelarane er redde fordi dei har barn og familie». I eit intervju med Sky Sports er Ole Gunnar Solskjær klar på at han ikkje vil presse eventuelle bekymra spelarar.

– Eg kan ikkje halde det mot dei. Viss ein spelar ikkje er mentalt klar for å spele, kan eg ikkje tvinge nokon. Dei har ikkje gitt uttrykk for altfor mange bekymringar, men vi stoler sjølvsagt på ekspertane i helsevesenet, seier kristiansundaren.

Spelarane tilbake

United-manageren understrekar vidare at det på Old Trafford ikkje blir teke nokon sjansar med sikkerheita og helsa til spelarane. Reglane rundt sosial distansering blir strengt overhaldne fram til tiltaka blir letta, ifølgje Solskjær.

Tidlegare denne veka bad han alle spelarane sine om å returnere til England, med tanke på at det kan nærme seg treningsoppstart.

Så langt har likevel ingen United-spelarar vore på treningsanlegget Carrington. Dei held i staden fram å følgje dei individuelle treningsprogramma sine.

Solskjær stadfestar samtidig i Sky Sports-intervjuet at han truleg har ein fulltalig stall å plukke spelarar frå når sesongen måtte bli teken opp att. Det betyr at både Paul Pogba og Marcus Rashford er venta tilbake og klare etter langtidsskadane sine.

Varslar ny overgangsverd

Viruskrisa kan ha forandra fotballen. Det er òg United-manageren klar på. Det kan mellom anna gi seg utslag når overgangsmarknaden i sommar opnar.

– Det er uvisse i marknaden, og kven veit korleis fotballen og marknaden kjem til å bli, men eg er fornøgd med stallen eg har, seier Solskjær.

– Verda i dag er annleis enn ho var for to månader sidan. Vi må tilpasse oss, og det er klubbar som slit meir enn oss økonomisk. Det er ei ny verd, og eg trur overgangsmarknaden i sommar blir heilt annleis enn kva alle har sett for seg, utdjupar han.

Solskjær passerte nyleg 500 dagar som United-manager. Ikkje noko tyder på at han sit utrygt i sjefsstolen. United hadde spelt 11 kampar utan tap i alle turneringar før viruskrisa sette fotballen på vent.

(©NPK)