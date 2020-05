NFF: Eliteserieklubbane startar kontakttrening måndag

sport

Torsdag gav kulturminister Abid Raja toppfotballen grønt lys til straks å ta opp att treningsaktivitet med kontakt mellom spelarane. Føresetnaden er at den strenge smittevernprotokollen til NFF blir følgd.

Full treningsaktivitet vart det likevel ikkje fredag. Både Norges Fotballforbund og klubbane treng tid til å setje løyvet til regjeringa ut i livet.

Fredag ettermiddag seier likevel elitedirektør Lise Klaveness i Fotballforbundet til NTB at eliteserien går i gang med kontakttrening måndag.

– Vi startar eliteserien måndag med dei klubbane som kan rapportere at dei no er klare til å starte trening, seier Klaveness – og understrekar at det er ein del forarbeid og logistikk som må på plass.

Mellom anna skal spelarane til helsesjekk i samband med treningane.

Må vere komfortable

Klaveness har ikkje full oversikt over kor langt kvar enkelt klubb har komme i førebuingane sine.

– Men inntrykket mitt er at dei fleste tek sikte på å bli klare tidleg neste veke. Og det er heilt udramatisk om dei gjer det måndag, tysdag eller onsdag, seier elitedirektøren.

Ho påpeikar vidare at dei fleste har kjent til smittevernkrava ei god stund. Samtidig må dei setjast ut i livet.

– Akkurat korleis det ligg an for kvar enkelt klubb, trur eg handlar meir om det praktiske. Om legen er på plass måndag, og sånne ting. Dei må i alle tilfelle melde til oss at dei har vore gjennom sjekklista vår, og i tillegg må dei sjølv vere komfortable med å komme i gang, seier Klaveness.

Torsdagsvedtaket frå regjeringa omfattar òg førstedivisjon og toppserien for kvinner. Klubbane der er likevel ikkje like godt ressursmessig rusta til å handtere dei strenge smittevernreglane som dei no må etterleve.

Ifølgje Klaveness blir det der sikta mot treningsstart fire veker etter eliteserien, noko som i så fall blir måndag 8. juni.

Kan ikkje lempe

Fotballpresident Terje Svendsen sa fredag til TV 2 at fleire klubbar har gitt tilbakemelding om at den omfattande smitteprotokollen kan bli utfordrande å følgje opp.

– Eg har ikkje noka konkret oversikt over kva utfordringar klubbane har, men den generelle tilbakemeldinga er at dette skal dei få til, og at Norsk Toppfotball og vi må hjelpe dei med det, seier Lise Klaveness.

Ho er tydeleg på at det ikkje er rom for å lempe på retningslinjene.

– Dette er ikkje eit regelverk som vi kan skli på for å vere imøtekommande. Dette er smittevern, og vi har teke eit veldig stort ansvar. Her handlar det om å hjelpe klubbane og få dette til, seier elitedirektøren.

Ho gir samtidig uttrykk for at signala frå regjeringa om at samfunnet kan vere i nokolunde normal drift utover sommaren kan opne for at NFF «kan slipe av dei aller strengaste krava etter kvart».

Kulturminister Abid Raja opna torsdag for eliteseriekampar frå 16. juni. Det blir samtidig lagt opp til oppstart i toppserien og førstedivisjon i juli.

