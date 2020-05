La Liga-trenar kan ha røpa oppstartsdato for Ødegaard

sport

Aguirre siger i eit intervju med Marca Claro at han frå offisielt hald har fått beskjed om når det igjen blir kampaktivitet i La Liga.

– Vi har allereie ein startdato for ligaen. 20. juni går vi i gang med La Liga, og fem veker deretter kan vi avslutte sesongen, den 26. juli, siger Leganés-trenaren.

Mexicanaren og laget hans har berre eitt lag bak seg på tabellen. Spansk fotball har vore sett på vent i to månader som følgje av viruspandemien.

Tyst frå ligaen

Aguirre seier vidare at det etter restarten blir lagt opp til eit tett kampprogram.

– Kampar vil bli spelt laurdag-søndag og onsdag-torsdag, hevdar han.

– La Liga har akkurat informert meg offisielt, og det er eg glad for, for no kan vi fastsetje treningar. Vi startar fredag, for heldigvis har vi kome gjennom testane, legg trenaren til.

La Liga-klubbane har alle vore gjennom koronatesting av spelarane sine. I Leganés vart det ikkje oppdaga smittetilfelle.

Ligaleiinga i Spania har ikkje kommentert Aguirres utsegner. Frå den kanten heiter det at fokuset nett no ligg på å førebu og gjennomføre oppstart av treningar igjen.

Fire trinn

Det er skissert eit firetrinnsprogram for oppstart av spansk fotball. Først vil ein tillate eigentrening med maksimalt seks spelarar på banen samstundes. Så blir det opna for trening i mindre grupper, før ein kan byrje med større grupper. I det siste trinnet, tidleg i juni, vil styresmaktene tillate utandørsaktivitetar med færre enn 400 personar til stades. Då vil La Liga kunne spelast ferdig for tomme tribunar.

Den spanske fotballpresidenten har sagt at det er uaktuelt ikkje å spele ferdig sesongen.

11 serierundar står att å fullføre av inneverande sesong. Martin Ødegaard og Real Sociedad er nummer fire på tabellen.

