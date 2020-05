Kulturdepartementet utvida kompensasjonsordninga for idretten

sport

– Kompensasjonsordninga for det frivillige og idretten trefte ikkje godt, og vi sa tidleg at vi ville jobbe med det og justere. Det har vi gjort, og no er justeringa klar, sa Raja.

– Økonomien der er samansett, og ein del av inntektstapet for mange organisasjonar og idrettslag kjem frå ulike aktivitetar. Derfor opnar vi no opp for ei ordning der det frivillige og idretten kan kompenserast for opptil 70 prosent av tapte inntekter frå til dømes kiosksal, parkering, loppemarknader, basarar, utleige av bygg i tillegg til billettinntekter og deltakaravgift.

Ein milliard

Han sa at ordninga er rammestyrt, og at ho er utvida til ein milliard kroner for tre månader.

– Ho får tilbakeverkande kraft, slik at ho vil gjelde frå 12. mars til 15. juni. Ho treffer korpsa, breiddeidretten og dei frivillige organisasjonane, og eg håpar dette vil vere til hjelp for mange i ein vanskeleg situasjon, sa Raja.

– Eg trur mange klubbar og idrettslag no får meir føreseielege forhold.

Tapte sponsorinntekter, som fotballeiarane har bede om kompensasjon for, blir ikkje omfatta av det ein kan søkje om å få dekt.

Totalt blir pakken for kultur, idrett og det frivillige på 1,6 milliardar kroner over tre månader.

Meir nytt tysdag

Regjeringa opna torsdag for utvida idrettsaktivitet, mellom anna for at elitefotballen kan rulle igjen 16. juni. Kampane som då skal spelast for tomme tribunar, er ikkje omfatta av tiltakspakken som no er offentleggjord, og som gjeld perioden til 15. juni.

Raja sa at ein i samband med det reviderte statsbudsjettet tysdag vil ta for seg det som gjeld arrangement etter den datoen.

