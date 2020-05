sport

Daily Mail skriv at Lewis har vore på eit to veker langt treningsopphald i klubben. Det er venta at Lewis skal inn i U23-troppen til Arsenal.

George Lewis fekk to innhopp for Fram Larvik i andredivisjon sist haust.

Lewis er fødd i Rwanda og starta karrieren i ungdomsavdelinga til Tromsø før ferda gjekk vidare til Tromsdalen.

Etter at han forlét Fram Larvik, har òg George Lewis eit treningsopphald i Ipswich bak seg.

