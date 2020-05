Regjeringa opnar idrettshallane, treningsgrupper kan aukast i storleik

sport

Det vart klart på pressekonferansen til regjeringa torsdag.

Treningar og anna organisert idrettsaktivitet kan no gjennomførast for inntil 20 personar som held minst éin meter avstand. Helsedirektoratets tilrådingar og idrettens eigne retningslinjer skal følgjast.

– Idrettslaga kan starte opp igjen med meir aktivitet for barn og unge. Det er ei gladnyheit for alle som elskar idrett, sa kulturminister Abid Raja.

Idrettshallane blir opna umiddelbart, men det er forbod mot bruk av garderobar.

Vidare heiter det frå regjeringa at «idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper» kan haldast frå og med torsdag innanfor smittevernreglane som gjeld. Totalt kan det vere 50 deltakarar i desse, føresett at det blir halde éin meters avstand.

Kulturministaren varslar vidare at det måndag skal bli publisert ein rettleiar for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidrett. Han skal mellom anne kome med retningslinjer for idrettar som inneber fysisk kontakt.

– Rettleiaren skal leggje til rette for at dei på ein trygg måte kan drive idretten sin på ein meir normal måte enn i dag, sa statsråden torsdag.

– Det vil likevel ikkje bli likt for alle idrettar. Det er meir krevjande for bryting enn basketball. Her må idretten lage reglar som passar kvar enkelt idrett, heldt Raja fram.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gleder seg òg over at det no blir opna for meir breiddeidrett.

– Pasningane eller taklingane i debatten i fotballen har vore litt harde. Fotball er kjensler, og kjensler skaper engasjement. Det skal eg vere den første til å innrømme. Regelen om 20 personar gjeld òg organiserte idrettsaktivitetar, og reglane om 50 personar gjeld idrettsarrangement. Det veit eg vi bli til stor glede for alle som saknar fritidsaktiviteten sin eller sport på TV, sa han.

(©NPK)