Bundesliga-opning med Dortmund og Haaland mot Schalke

sport

I tillegg til dei fem kampane denne ettermiddagen blir det òg ein kveldskamp.

Bundesligaen vender tilbake etter koronakrisa med den 26. serierunden, har Den tyske ligaen (DFL) bestemt.

Opninga kjem som eit direkte resultat av at statsminister Angela Merkel torsdag gav klarsignal til at fotballen kunne starte opp igjen for tomme tribunar i andre halvdel av mai.

Den 17. mai blir éin av to søndagskampar mellom heimelaga Union Berlin og serieleiar Bayern München. Oppgjeret Werder Bremen mot Bayer Leverkusen avsluttar serierunden med måndagskamp.

Werder Bremen er sett opp med måndagskamp fordi dei var det siste laget til å starte opp med treningar igjen.

Den siste serierunden i Bundesligaen i år er sett til 27. juni.

