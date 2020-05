Økonomikrise for hopp – kan miste ein tredel av budsjettet

sport

Hoppgreina gjekk 6,2 millionar i underskot i 2019, noko som for ein stor del kjem av at samarbeidet med Kina vart avslutta, skriv NRK

Men koronakrisa, inkludert avlysninga i Holmenkollen i mars, og dessutan trøbbel med å skaffe sponsorinntekter, har gjort at problema ikkje blir mindre i 2020.

Landslagstrenar Alexander Stöckl antydar overfor NRK at hopp kan bli nøydd til å kutte budsjettet frå 30 til 20 millionar kroner.

– Viss vi mistar ein tredel av det opphavlege budsjettet, kan det få ganske store konsekvensar. Det kan skje at B-laget ryk, altså at vi ikkje har noko toppidrettssatsing, og talet på utøvarar på A-laget kan bli mindre, seier Stöckl.

Oppkøyringa til sesongen kjem heller ikkje til å bli optimal. Første samling for hopparane skulle vore denne veka. No har hopparane fått beskjed om at dei tidlegast vil samlast i august.

