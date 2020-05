Wembley kan bli Premier League-arena igjen

sport

Den engelske nasjonalarenaen vart brukt som heimebane av Tottenham medan London-klubben venta på at deira eigen arena skulle bli ferdig. No kan det vere klart for Premier League-kampar der igjen.

Ligaen informerte førre veke klubbane om at einaste måten å få fullført sesongen er med kampar på nøytral bane. Det skal veljast ut åtte til ti arenaer, der dei gjenståande 92 kampane skal spelast utan tilskodarar.

Den viktigaste årsaka til at ein vil spele på nøytral bane er å unngå sammenstimling av tilhengarar utanfor arenaene. Banene som blir valde skal òg liggje slik til at det blir mogleg for politiet å hindre at folkemengder samlar seg utanfor.

Velegnet

Plassering er òg ein viktig faktor. Ideelt sett skal begge lag ha omtrent like lang reiseveg til bana der dei skal møtast. Wembley peikar seg ut som eigna, òg fordi det er tilstrekkeleg hotellkapasitet i umiddelbar nærleik av stadion.

West Hams heimebane London Stadium skal òg liggje godt an til å bli brukt, til liks med heimebanane til Brighton, Leicester, Manchester City, Manchester United og Southampton.

Arenaer med bustadbusetnad i umiddelbar nærleik vil truleg ikkje bli nytta. Det gjeld mellom anna heimebanene til Burnley, Everton, Liverpool, Sheffield United og Watford.

Ifølgje Sky Sports var ein inne på tanken om å leggje kampar til Englands treningssenteret til fotballforbund St. George's Park i Burton, men ein har no slått det frå seg.

Motstand

Britiske medium melder om motstand frå fleire klubbar mot planane om å spele på nøytral bane. Brighton har offentleg uttrykt motvilje mot å gi avkall på heimefordel i sesonginnspurten, og ytterlegare fem klubbar skal ha uttrykt reservasjonar mot planen.

Fleire av klubbane i botnsjiktet skal ha sagt at dei vil godta planen om å fullføre sesongen med kampar på nøytral bane berre dersom ingen rykkjer ned. Dei ønskjer at Premier League i staden blir utvida til 22 lag.

Ifølgje regelverket må 14 av 20 klubbar støtte ein plan om å restarte Premier League-sesongen for at den skal setjast i verk. Det er innkalla til videokonferanse mellom Premier League-klubbane måndag, dagen etter at regjeringa har lagt fram vegkartet sitt for gradvis gjenopning av samfunnet etter viruspandemien.

