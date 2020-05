RMC: Juventus møter Lyon i Meisterligaen 8. august

sport

RMC fortel at Uefa onsdag hadde ein videokonferanse med klubbleiarar om planane for å fullføre europacupturneringane. Det europeiske fotballforbundet minte om den tidlegare oppfordringa si om å fullføre dei nasjonale klubbturneringane innan utgangen av juli, slik at august kan setjast av til å spele ferdig Meisterligaen og Europaligaen.

Ifølgje opplysningane til kanalen vart det på møtet nemnt at ein ser for seg at returkampen mellom Juventus og Lyon kan gå i Torino 8. august, dersom helsesituasjonen og restriksjonane tillèt det.

Paris Saint-Germain skal ha fått beskjed om at laget truleg skal spele kvartfinale anten 10., 11. eller 12. august. PSG rakk så vidt å slå ut Borussia Dortmund før all fotball vart stoppa i mars.

Fire av returkampane i åttedelsfinalane står att. I Europaligaen er den første kampen spelt i seks av åtte oppgjer, medan ingen av returkampane er gjennomførte.

Det er ikkje bestemt om det skal spelast heime- og bortekampar i dei siste rundane, eller om det blir éin kamp på nøytral bane.

