Grønt lys for oppstart i tysk fotball i mai – ligaen set datoen torsdag

Statsminister Angela Merkel stadfesta opplysningane på ein pressekonferanse onsdag. Tidlegare på dagen hadde regjeringssjefen hatt eit møte med leiarane for dei 16 tyske delstatane, der det vart gitt grønt lys for fotballstart så lenge det skjer i pakt med den utarbeidde smittevernprotokollen.

Ifølgje Bild kom det under møtet sterke reaksjonar på ein video som viser Hertha Berlin-spelar Salomon Kalou bryte smittevernreglane, men utan at politikarane vende tommelen ned for planen av den grunn.

Styresmaktene lèt det vere opp til den tyske ligaen å dagsetje oppstarten. Den avgjerda skal takast torsdag, under eit medlemsmøte for klubbane i 1. og 2. Bundesliga. Alternativa er etter alt å dømme 15. og 22. mai.

Klubbane må gjennom ein karantene før dei kan spele kamp, men meldingar om at karantenen skulle strekkje seg over to veker, viste seg ikkje å halde stikk.

Samtidig er det heilt klart at kampane skal gå for tomme tribunar. Om det blir start helga 15.–17. mai, startar ligaen igjen same helga som han eigentleg skulle vore avslutta.

Stor jobb ligg bak

Fotballen i Tyskland har jobba på spreng for å leggje forholda til rette for å kunne ta opp att kampaktiviteten i midten av mai. Målet er å «avgrense dei økonomiske skadeverknadene» i klubbane.

Den tyske ligaforeininga (DFL) og Tysklands fotballforbund (DFB) har utarbeidd ein detaljert protokoll for korleis klubbane skal handtere trening og kamp med strenge smittevernreglar.

Ifølgje tyske medium er eit titals klubbar i tysk toppfotball på randa av konkurs etter to månaders kamppause. TV-inntekter frå dei kampane som står igjen, vil bøte noko på den situasjonen.

Den tyske Bundesligaen blir den første store ligaen som startar opp igjen etter viruskrisa.

Storkamp straks

I Erling Braut Haalands klubb Borussia Dortmund håpar ein på oppstart allereie i midten av månaden. Dersom ein, slik det er venta, startar med den første runden som vart utsett, vil klubben gå rett på lokaloppgjer mot Schalke.

– Det store ønsket mitt er 16. mai, noko som vil setje oss i ein situasjon som gjer det mogleg å fullføre sesongen før 30. juni. Det må vi klare, elles må vi forhandle nye kontraktar, sa administrerande direktør Hans-Joachim Watzke til TV-kanalen RTL før klarsignalet frå regjeringa kor onsdag.

Mange spelarar har kontraktar som går ut 30. juni. Dersom fotballsesongen blir strekt utover den datoen, må det etter alle solemerke inngåast separate avtalar om dette.

