Frykt for omfattande klubbdød i austerriksk toppfotball

sport

Det skriv den austerrikske avisa Kurier, attgjeve av ORF. Austerriksk eliteserie håper framleis å fullføre sesongen, men vedtak frå styresmaktene i landet gjer at det nett no ser vanskeleg ut.

Mellom anna har regjeringa bestemt at alle spelarane i eit lag må i 14 dagars karantene om ein person knytte til klubben blir smitta av viruset.

Torsdag blir halde ei generalforsamling i ligaen, der ein mellom anna ventar at det blir lempe på lisenskrava for austerrikske proffklubbar. Elles ville mange av dei truleg miste lisensen eller iallfall pådra seg automatisk poengstraff. For mange er konkursfaren overhengjande.

Austria i fare

Austria Wien, ein av dei mest tradisjonsrike klubbane på landet, er blant dei som ligg tynt an.

– Nei, vi overlever ikkje om sesongen blir avbroten, seier klubbleiar Markus Kraetschmer til Kurier.

Avisa hevdar at fleire enn halvparten av dei 12 eliteserieklubbane vil vere i stor fare for å gå konkurs dersom sesongen ikkje blir spelt ferdig.

Korleis pandemien vil utvikle seg vidare er usikkert, og om spreiinga skulle blusse opp igjen i ei ny bølgje utover hausten kan òg neste sesong bli kraftig påverka, med reduserte inntekter både frå sponsorar og TV-avtalar. Tilskodar- og kampdagsinntekter kan bli heilt borte.

Berre Salzburg er trygg

Ifølgje Kurier er meisterlaget Salzburg, med Red Bull-konsernet i ryggen, den einaste klubben som har rygg til å overleve ein slik situasjon heilt til jul og kanskje inn i neste år.

Uefa har opna for å lempe på lisenskrava for å hjelpe klubbar som er hardt ramma av viruspandemien, og generalforsamlinga på torsdag skal ikkje berre sjå på desse krava, men også på konsekvensane for klubbar som hamnar i skifteretten.

Ved konkurs gjeld i dag tvangsnedflytting til regional 2. divisjon (nivå tre).

(©NPK)