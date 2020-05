Fotballforbundet har justert koronavitreglane

sport

Den 3. april offentleggjorde forbundet reglane for fotballaktivitet i tråd med tilrådingane frå helsestyresmaktene. No blir den maksimale storleiken på gruppene utvida frå 5 til 15, medan den tilrådde minsteavstanden mellom deltakarane blir halvert til éin meter i tråd med dei nye retningslinjene frå styresmaktene.

Dette er dei oppdaterte reglane, som er offentleggjorde på nettstaden til forbundet:

1. Ein fotballbane blir rekna som ein offentleg stad, og det skal maksimalt vere 50 personar til stades. Det skal vere ein definert ansvarleg ved all organisert trening.

2. Maksimalt 15 spelarar per gruppe og éin leiar per gruppe, som ser til at aktiviteten er i samsvar med smittevernreglane.

3. Alltid éin meters avstand eller meir, både internt i gruppa og til eventuelle andre grupper. Det gjeld òg ved oppmøte og inndeling i grupper.

4. Det er ikkje tillate med aktivitetar der spelarane kjempar om ballen eller på annan måte er i fysisk nærkontakt med kvarandre.

5. Hugs at ballen er ei potensiell smittekjelde og må reingjerast med såpe før og etter bruk.

6. Berre målvakta kan ta på ballen med hendene. Maksimalt to målvakter per gruppe (og ev. målvakttrenar) kan ta på ballane, gitt at dei bruker målvakthanskar. Headingar skal unngåast.

7. Kjegler og anna utstyr bør handterast av ein og same person gjennom heile aktiviteten.

8. Felles garderobar skal ikkje nyttast.

9. Hugs gode hygienerutinar i samband med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutinar for grundig vask av hender før og etter aktiviteten.

Punkt 4, 5, 7, 8 og 9 er uendra.

(©NPK)