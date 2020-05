Symje-EM utsett til 2021

sport

Det er Det europeiske symjeforbundet (LEN) som tysdag i ei pressemelding stadfestar at EM er utsett på ny. Meisterskapen, som skal arrangerast i Budapest, har fått nye datoar frå 10. til 23. mai i 2021.

EM vart først utsett frå mai til august i år, og no blir det altså flytta på nytt som følgje av koronapandemien, som har sett det meste av idrett på pause.

Avgjerda kjem dagen etter at svømme-VM vart utsett i eit snautt år frå sommaren 2021 til mai 2022. Den flyttinga skjedde som følgje av at sommar-OL i Tokyo er utsett, slik at det blir arrangert i perioden då det eigentleg skulle vere langbane-VM.

