Reuters: Tysk fotball får klarsignal for kampar frå 15. mai

Byrået viser til kjelder blant nasjonale og regionale styresmakter i landet, som den siste tida har diskutert saka før ho skal opp til behandling på eit videomøte onsdag. Det skal vere semje om å gi klarsignal til å spele kampar utan tilskodarar i tråd med den protokollen tysk fotball har utarbeidd for gjennomføring av trening og kamp.

Allereie måndag fekk tysk fotball gode nyheiter då Armin Laschet, ministerpresident i Nordrhein-Westfalen, uttalte at smittevernprotokollen for gjennomføring av trening og kamp har fått tverrpolitisk oppslutning blant politikarane.

Vedtak torsdag?

Også Tysklands innanriksminister Horst Seehofer har stilt seg positiv til planane om å starte sesongen igjen og har meint at kampar frå midten av mai er «plausibelt».

Statsminister Angela Merkel sa førre veke at det kjem «svært klare avgjerder» for idretten på videokonferansen på onsdag.

Ifølgje bladet Kicker har den tyske ligaen (DFL) kalla inn til ein videokonferanse torsdag formiddag, men utan opplysningar om dagsordenen. Om styresmaktene gir tommelen opp onsdag, kan det blir gjort vedtak om oppstart då.

Skal vere klar

Den førre bundesligakampen vart spelt 11. mars mellom Borussia Mönchengladbach og Köln. Det er ikkje avgjort om ein no skal starte med den første utsette serierunden og spele resten av kampane i opphavleg planlagt rekkefølgje, eller om ein helga 15.–17. mai kan velje å spele kampane som var sette opp på dei dagane.

Alle dei tyske toppklubbane har dei siste dagane testa spelarane sine for koronaviruset medan dei ventar på å kunne gå i gang med fellestreningar. To negative prøvar er kravet for deltaking.

Det ligg an til ein kort treningsperiode, men DFL-direktør Christian Seifert har tidlegare sagt at ein vil vere klar til å spele kampar så snart styresmaktene tillèt det.

