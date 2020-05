Mot serieoppstart for Nguen i Ungarn

sport

Alle kampar skal spelast utan publikum, opplyste det ungarske fotballforbundet MLSZ måndag. Nguens Ferencvaros toppa tabellen, tre poeng føre Fehervar, då sesongen vart sett på vent i mars. Det er minst ti kampar igjen å spele for alle lag i serien.

– Sesongen vil halde fram med stor respekt for helsetiltaka, seier MLSZ i ei fråsegn.

Spelarar og alle dei kjem i kontakt med vil bli testa to gonger i veka, eller før kvar kamp.

I Ungarn er det registrert 352 dødsfall som følgje av covid-19 og 3000 smittetilfelle. Nokre av smittevernstiltaka har vorte lempa på, men ikkje i hovudstaden Budapest.

Trening igjen for Elabdellaoui og Zahid

I Hellas, der Omar Elabdellaoui og Ghayas Zahid spelar for høvesvis Olympiakos og Panathinaikos, får spelarane returnere til trening tysdag.

Treningane må skje utandørs, i grupper på mellom seks og åtte, og er underlagt strenge reglar for hygiene og sosial distansering.

Hellas' visesportsminister Lefteris Avgenakis sa måndag at den greske toppserien kan kome til å starta opp att, men at det må gjerast «steg for steg».

– Vi respekterer råda frå helseekspertane, og prioriterer menneskeliv først, sa han, og la til at den greske superligaen vil spelast utan publikum om den startar opp igjen.

Sluttspel i juni?

I Hellas blir det lempa gradvis på tiltaka, etter at landet har vore så godt som nedstengt i to månader. Det er påvist 2632 smittetilfelle i landet, og 146 dødsfall som følgje av koronaviruset.

Det har ikkje vorte kunngjort når dei utsette sluttspelkampane kan finne stad, men serien håper på retur 14. juni, avhengig av godkjenning frå regjeringa.

