Lokalavis: Positive koronaprøvar hos Borussia Mönchengladbach

Begge dei smitta skal vere isolerte i heimane sine medan resten av spelarane held fram treninga i små grupper med sosial distanse.

Klubben har ikkje stadfesta meldinga, men viser til at resultata frå den andre testen av spelarar og støtteapparat som vart gjennomført måndag, enno ikkje er klare.

Dessutan sende den tyske ligaen (DFL) søndag ei oppmoding til alle klubbane i første og andre Bundesliga om å ikkje sjølve gå ut med testresultat, men la ligaen ta seg av det. Måndag melde DFL at 10 av 1.724 gjennomførte virustestar har vore positive.

Allereie før helga vart det kjent at to spelarar og ein fysioterapeut hos Köln har testa positivt og er isolert i heimane sine. Som for Gladbach har lokale helsestyresmakter bestemt at ingen av dei andre spelarane treng å setjast i karantene fordi det er praktisert sosial distanse.

Tysdag melde andredivisjonsklubben Erzgebirge Aue at dei har sendt heile stallen i karantene, i første omgang fram til torsdag, etter at ein person i støtteapparatet i klubben fekk påvist smitte.

Det skal også ha vore ein positiv prøve hos Dynamo Dresden, men det er ikkje kjent kor dei tre siste positive prøvane er tekne. Ein spelar hos Stuttgart, som vart send i karantene då den første testen ikkje var eintydig negativ, har sidan gjennomført ein ny negativ test.

Spelarane må gjennom to negative testar på rad for å få delta på fellestrening eller kamp. Tysk fotball håpar at styresmaktene onsdag vil gi klarsignal til oppstart av desse aktivitetane.

