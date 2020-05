Kulturministeren: – Fotballen vil ikkje snike i køen

sport

Raja møtte tysdag idrettspresident Berit Kjøll og representantar for fleire store særforbund på kontoret sitt. Fotballforbundet, svømmeforbundet og handballforbundet deltok.

Møtet kjem etter press i lengre tid for å få lov å rulle i gang elitefotballen. Ønsket frå Norges Fotballforbund er å starte med ordinær trening neste veke, for så å kunne opne fotballsesongen 15. juni. Ei avgjerd om dette vil etter all sannsyn komme torsdag.

Raja er klar på aktørane i fotballen ikkje har prøvd å snike i køen med omsyn til at dei ulike delane av samfunnet no gradvis skal gjenopnast etter virusnedstenginga.

– Det blir skapt eit inntrykk av at fotballen vil snike i køen. Det er ikkje riktig. Eg gjennomførte ein ringerunde til fleire eliteserieklubbar i helga, blant dei RBK, Brann, VIF, KBK og Haugesund. Dei var tydelege på at dei har tillit til at regjeringa gjer ein jobb, og at dei ikkje vil snike i nokon kø, sa statsråden.

Pengar 12. mai

Idrettspresidenten greip òg fatt i det same poenget då ho fekk ordet.

– Når det har vore ein del diskusjonar i media om at fotballen blæs i andre og durar i veg, er ikkje det sant, sa Kjøll, og understreka at ho føler ei samla idrettsrørsle tek virussituasjonen på største alvor.

– Vi er veldig audmjuke i forhold til det arbeidet kulturministeren og helseministeren gjer i forhold til korleis vi på ein forsvarleg måte skal opne samfunnet igjen. Eg har respekt for alle andre som står i kø for å få komme i gang med dei respektive verksemdene sine, sa ho òg.

Kulturministeren varslar at det parallelt med ein plan for gjenopning av idretten blir jobba med ein ny økonomisk krisepakke. Den blir framlagt i samband med revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Giske kritisk

Arbeidarpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske er blant politikarane som har gitt si støtte til ønska i fotballen om å opne innanfor forsvarlege smittevernfaglege rammar.

Folkehelseinstituttet har gitt grønt lys for fotballens smittevernplan, men vist til at det er regjeringa som vedtek om gjenopning av dei ulike sektorane i samfunnet.

Helsestyresmaktene har på si side vist til behovet for å gjenopne samfunnet gradvis i kjølvatnet av at koronasmitten no synest å vere under kontroll.

(©NPK)