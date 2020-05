Idretten i møte med Raja om fotballopning

sport

I føremiddag møter idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen kulturminister Abid Raja (V). Møtet kjem etter lengre tids press for å få lov å rulle i gang elitefotballen. Ønsket frå Norges Fotballforbund er å starte med ordinær trening neste veke, for å kunne opne fotballsesongen 15. juni.

Arbeidarpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske er blant politikarane som har gitt si støtte til ønska i fotballen om å opne innanfor forsvarlege smittevernfaglege rammar. Han viser til at Folkehelsinstituttet har gitt grønt lys for fotballens smittevernplan.

– Det er 2,5 milliardar kroner i omsetning som står i fare for å bli borte. Det må vere fornuftig at toppfotballen – viss det er mogleg innanfor smittevernfaglege omsyn – for lov å kome i gang, sa Giske då han møtte helseminister Bent Høie (H) til debatt i NRK tysdag morgon.

Høie sa at regjeringa prioriterer ei gradvis opning av samfunnet etter at det no ser ut til at koronasmitten er under kontroll.

– Eg reagerer på at Giske seier at vi skal ta avgjerda om toppfotballen før alle andre, og at vi ikkje skal sjå det i ein samanheng. Vi prioriterer i ei rekkefølgje, og då prioriterer vi barn og unge først, sa Høie.

Torsdag legg regjeringa fram nye retningslinjer for ei gjenopning av ulike delar av samfunnet, og Bent Høie stadfestar at fotballen vil vere omfatta av desse.

(©NPK)