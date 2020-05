Idretten ber om 350 millionar ekstra i revidert nasjonalbudsjett – 50 millionar til OL-utøvarar

sport

Idrettspresident Berit Kjøll seier til NTB at Norges idrettsforbund (NIF) jobbar opp mot fire ulike kompensasjonsordningar for idretten som følgje av koronapandemien.

Den som omhandlar OL-utøvarane er den fjerde og nyaste av dei. Ordninga er spelt inn før framlegginga av revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Idretten ønskjer ei løyving på 50 millionar i kompensasjon til dei toppidrettsutøvarane som måtte setje alt sitt på vent i eitt år etter at Tokyo-OL vart utsett til 2021.

– Danmark har allereie gitt kompensasjon til OL-utøvarane sine. Vi håper på det same, sa Kjøll til NTB etter at ho og fleire andre idrettstoppar hadde vore i møte med kulturminister Abid Raja (V) tysdag.

Akutt likviditetskrise

Det tredje kompensasjonsalternativet gjeld òg eit innspel til det reviderte nasjonalbudsjettet og har vore kjent tidlegare.

– Der ber vi om 300 friske millionar, for arrangementsordninga vil ikkje vere dekkjande nok for alle lag og klubbar. Der har vi foreslått å bruke momskompensasjonsordninga som metodikk, men det viktigaste er pengane, ikkje måten dei kjem på, seier Kjøll.

Dei to andre alternativa gjeld endå meir pengar, sjølv om ingen av dei har komme idretten til gode enno.

– Det eine går mot ordninga for arrangement i mai og april, som var for smal. Kulturministeren har sagt at han vil jobbe for å utvide han, og det jobbar han med no etter tydelege innspel frå oss. Dei innspela gav vi eigentleg allereie i den første runden. Eg opplever no at desse innspela i stor grad blir teke omsyn til slik at når pakken blir presentert, kan alle klubbar og lag søkje kompensasjon. Det er ei akutt likviditetskrise der ute i dei 11.000 idrettslaga våre, hevdar Kjøll.

Ser til næringslivet

Ordning nummer to høyrer inn under kompensasjonsordninga for næringslivet.

– Stortinget har bede regjeringa om å utvide den ordninga slik at ho òg omfattar organisasjonar av vår type. Toppfotballen og eliteseriehockeyen kan til dømes komme inn under denne ordninga, seier idrettspresidenten.

Kjøll seier at Idrettsforbundet held fram med å jobbe inn mot alle dei politiske partia.

– Vi har møte for å informere om kor mykje vi blør. Vi har poengtert at vi har komme med varsame estimat om kva vi treng. Vi har mykje større tap enn det vi har søkt om gjennom krisepakkane, men vi meiner at vi skal klare oss med dette. Viss vi får utteljing for det vi har vi bede om, skal vi komme oss gjennom denne krisa på eit lågblussnivå, seier idrettspresidenten.

