Dansk handballorakel kårar Sagosen til verdas beste

Nyegaard er kjent som ein særs kompetent handballekspert, og han har òg fleire år bak seg som topptrenar.

Nyegaard plasserer 24 år gamle Sagosen på topp føre danskanes eigen Mikkel Hansen i saka publisert på sport.tv2.dk.

Sagosen og Hansen har spelt saman på Paris Saint-Germain dei siste sesongane.

Tolv bakspelarar, seks kantar, fire strekspelarar og tre målvakter er med på lista over dei 25 beste mannlege handballspelarane i verda.

Store ord

Sagosen er den einaste nordmannen som har fått plass på Nyegaards rankingliste. Gjennomsnittsalderen på dei utvalde er 27,24 år.

Dette skriv mellom anna Bent Nyegaard om trønderen:

– Ingen tvil i sinnet mitt. Sagosen er den beste handballspelaren i verda. Eit fysisk prakteksemplar som saknar sin likemann når duellar skal handterast. Ein tovegs-spelar med eit formidabelt overblikk og ein av hjørnesteinane på det norske landslaget sin veg mot gullet dei enno ikkje har fått sett kloa i.

Utanom normalen

Nyegaard skriv at Sagosen har styrt landslaget og PSG, der han er den dominerande figuren. Han trur òg at Sagosen får den same rolla når han byter til tyske THW Kiel.

– Normalt skal ikkje dette la seg gjere i så ung alder, men gløym alt om normalitet når det gjeld den 24 år gamle trønderen. I sjeldan grad blir den spelemessige kompetansen sameina med ein kolossal sterk karakter.

Nyegaard meiner at sist gong handballverda var vitne til det same var sjølvaste Nikola Karabatic, den tidlegare franske storspelaren.

Dette er Bent Nyegaards topp ti (klubb/rolle på banen i parentes):

1) Sander Sagosen, Noreg (Paris Saint-Germain/venstreback)

2) Mikkel Hansen, Danmark (Paris Saint Germain/venstreback)

3) Niklas Landin, Danmark (THW Kiel/ målvakt)

4) Aleks Dujsjebajev, Spania (KS PGE Vive Kielce/høgreback)

5) Rasmus Lange, Danmark (Telekom Veszprém/bakspelar)

6) Ludovic Fabregas, Frankrike (Barcelona/strekspelar)

7) Domagoj Duvnjak, Kroatia (THW Kiel/bakspelar)

8). Andy Schmid, Sveits (Rhein-Neckar Löwen/bakspelar)

9) Dika Mem, Frankrike (Barcelona/høgreback)

10) Blaz Janc, Slovenia (KS PGE Vive Kielce/høgrekant).

