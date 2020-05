BBC: Solskjær har bede United-spelarar i utlandet returnere til England

sport

Det kan tolkast som eit teikn på at det kan vere endringar på gang rundt treningsrestriksjonane som no gjeld for Premier League-spelarane som følgje av koronapandemien.

United-spelarane fekk lov til å reise til heimlanda sine då det vart klart at det ikkje kom til å bli nokon snarleg retur til treningsfeltet. Det skal ikkje vere sett nokon eksakt dato for når dei må melde seg på Uniteds treningsfelt, men Solskjær har ifølgje BBC gitt dei beskjed om at dei må vere på plass i Manchester i løpet av den neste veka.

Klubben ønskjer, etter det som blir sagt, å ha alle spelarane i posisjon til å gå i gang med trening så snart dei får klarsignal til det.

Førstkommande måndag held dei 20 Premier League-klubbane ein ny videokonferanse der dei skal diskutere alternativ for å fullføre sesongen 2019/2020. Det gjer dei dagen etter at statsminister Boris Johnson skal leggje fram «vegkartet» sitt for å opne samfunnet igjen.

