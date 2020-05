Advokat om uavklara hjartestopp-sak: – Urovekkjande

sport

Turvoll Fossli vart akutt sjuk medan han køyrde bil frå heimstaden Hokksund til Oslo 12. august i fjor. Han redda livet etter å ha fått snarrådig hjelp.

No står striden om denne typen sjukdom kjem av hard belastning over lang tid i yrket som skiløpar. Og gir det i så fall rett til erstatning?

Det har vore digital dialog mellom partane den siste tida. Der skal forsikringsselskapet If ha kommunisert at det vil vurdere rammene for utøvarforsikringa til langrennsløparane ein gong til.

– Vi set pris på at skiforbundet no har teke kontakt med If igjen, men eg hadde håpa at NSF hadde involvert oss i prosessen med If slik at vi kunne fått løyst denne saka ein gong for alle, siger Turvoll Fosslis advokat Christian Flemmen Johansen til NTB.

Ikkje tilstrekkeleg dekka?

Han jobbar for advokatkontoret Elden.

– Eg synest det er urovekkande at forsikringsavtalen til skiforbundet med If er så uklar at If må ta ein ny runde for å sjå på dekningsomfanget to–tre år etter at forsikringa vart teikna, siger Johansen vidare.

Han meiner Turvoll Fossli ikkje var tilstrekkeleg dekka gjennom forsikringa. Det gjer at saka står mellom løparen og NSF.

Ifs informasjonssjef Sigmund Clementz om status i saka: – Av omsyn til konfidensialitet har eg diverre ikkje høve til å uttale meg om denne saka, seier han til NTB.

Det er berre eit par veker sidan Turvoll Fossli annonserte at han ikkje kunne halde fram som langrennsløpar på toppnivå.

Han meiner han har krav på ei erstatning etter yrkesskade. Skiforbundet fekk avslag frå forsikringsselskapet If i fjor, og Turvoll Fossli er skuffa over den tidlegare arbeidsgivaren sin og rammene i forsikringa

Vil ha undersøking

Den tidlegare langrennsløparen og advokaten hans ønskjer òg ei utgreiing gjennomført av ein frittståande hjartespesialist.

Skiforbundet teikna ei forsikring, «Idrettsulykke med inntektstap», for landslagsutøvarane sine i langrenn for vel to år sidan.

Langrennssjef i skiforbundet, Espen Bjervig, sa nyleg til VG at ein «ikke ønsker å kommentere saken før den er avklart».

(©NPK)