Vålerengas fotballkvinner tek ferie

Toppserieklubben skulle spelt den første seriekampen 23. mars mot Lyn, men har så langt, til liks med resten av Fotball-Noreg, ikkje fått spelt ein einaste kamp. Det har berre vore gjennomført treningar med grupper på fem spelarar.

– Sidan det framleis er uvisse rundt oppstart av fullverdige treningar og seriestart, meiner vi det er mest formålstenleg for spelarane å ta ut deler av ferien no, då sesongen vil bli meir komprimert enn vanleg, fortel dagleg leiar i Vålerenga Fotball Morten Grødahl i ei pressemelding.

Spelarane får, på normal måte ved ferieavvikling, med seg egentreningsprogrammer tilpassa behova sine for å halde den fysiske forma ved like dei kommande to vekene.

