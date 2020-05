Symje-VM blir utsett til 2022

sport

Det opplyser Det internasjonale svømmeforbundet (Fina) på nettstaden sin.

Meisterskapen skulle opphavleg vorte arrangert frå 16. juli til 1. august neste år. Dei nye datoane er 13.-29. mai 2022.

– Etter å ha snakka med og fått tilbakemelding frå dei relevante partane, er vi ikkje i tvil om at denne avgjerda vil gi dei beste vilkåra for alle deltakarane i meisterskapen, seier Fina-president Julio C. Maglione.

I slutten av mars vart sommer-OL i Tokyo utsett i eit år frå juli/august i år til 2021. Då vart det raskt klart at andre planlagde meisterskapar på seinsommaren 2021, som friidretts-VM og svømme-VM, måtte utsetjast.

Bakgrunnen for OL-utsetjinga er koronapandemien og konsekvensane av det.

– Vi ser fram til å sjå dei beste vassportsutøvarane frå heile verda konkurrere i Fukuoka. På eit tidspunkt med stor uvisse håper Fina at kunngjeringa av desse datoane vil gi noko klarheit i planlegginga for dei involverte, seier Maglione.

