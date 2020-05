Sagosen klar for ny semifinale med Kiel, cupsluttspelet utsett til februar

sport

Kiel skulle spelt semifinale mot Lemgo Lippe 4. april, men finalehelga i Hamburg vart først utsett til slutten av juni. No er finalehelga utsett igjen. Semifinalane skal gå 27. februar og finalen dagen etter. Det betyr at meisteren blir kåra nesten elleve månader etter at turneringa skulle ha vore avslutta.

Sagosen vart fransk seriemeister med Paris Saint-Germain då den franske handballsesongen vart avbroten. Harald Reinkind vart meister med Kiel då det same skjedde i Tyskland.

Det har lenge vore klart at Sagosen går frå PSG til Kiel i sommar, og nyleg vedtok Det europeiske handballforbundet (EHF) at begge klubbane er klare for finalehelg i Meisterligaen i Köln 28. og 29. desember.

EHF avlyste dei innleiande cuprundane og bestemde at dei fire beste laga frå gruppespelet er semifinaleklare. Trekkinga er enno ikkje gjort, men Sagosen kan komme til å møte klubben han no har kontrakt med.

I den andre semifinalen i den tyske cupen speler Melsungen mot Hannover-Burgdorf.

