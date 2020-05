Rabalder etter handhelsing: Tysk ligaforeining i harnisk

sport

Ivorianaren Kalou har fått skikkeleg trøbbel etter at han strøymde og posta ein video som viser at han sjølv og spelarane ikkje etterlever reglane om til dømes sosial distanse. Kalou går i videoen rundt med kameraet og handhelser på lagkameratar og folk frå støtteapparatet, som nok ikkje er klar over at dei blir filma.

Kalou blir oppmoda til å slette det han filmar, men ler det bort og seier at han «berre tulla».

Videoen har seinare vorte sletta.

Tysk fotball jobbar med å starte opp sesongen igjen, og dette var nok ikkje det dei trong mest, slik situasjonen er akkurat no.

– Bileta til Salomon Kalou frå garderoben er heilt uakseptable. Det må vere nulltoleranse for den slags åtferd både av omsyn til spelarane og klubbane som etterlever regelverket. Dei har ikkje forstått alvoret, heiter det i fråsegna frå serieforeininga i Tyskland.

Til liks med mange andre land har Tyskland lagt ned ein stor jobb med å starte fotballen opp igjen trass i koronapandemien.

Klubbane har starta med å masseteste spelarane. Måndag kom opplysninga om at 10 av totalt 1.724 koronatestar i fotballmiljøet har vore positive for koronaviruset.

