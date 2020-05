NFFs plan for fotballstart: Avgrensa kamptilgjenge, stengde garderobar, kollektivnekt og febermåling

sport

NFF presenterte det dei sjølv kallar «et foreløpig rammeverk» for toppfotballen på nettsidene sine måndag.

Regjeringa har varsla at det komande torsdag vil komme nye avklaringar rundt moglegheitene for gjennomføring av trening og kampar i norsk fotball.

– Det blir difor understreka at rammeverket er førebelse arbeidsutkast som er utarbeidde for å sikre at eventuell aktivitet skal skje innanfor dei strenge restriksjonane som gjeld p.t., seier NFFs elitedirektør Lise Klaveness.

Ho understrekar vidare at det i kjølvatnet av dei varsla avklaringane til regjeringa kan vere behov for større eller mindre justeringar av protokollen som no finst.

Maks 200

I utkastet som NFF har presentert kjem fram det mellom anna klare reglar for kven som får vere til stades på arenaen under kamp. Talet på personar er maks 200.

Vidare heiter det at felles garderobar ikkje skal nyttast, men at spelarane skal komme ferdig skiftet til kamp. Dusjing skal føregå på eit nærliggjande hotell.

Spelarane blir oppmoda til å feire individuelt både «etter scoringer og andre hendelser».

NFF kjem òg med klare retningslinjer og tiltak for å redusere at spelarar har kontakt med andre. Her heiter det mellom anna at dei ikkje skal gå på skule eller på jobb utanom tida ein brukar saman med laget på trening og i kamp.

Må droppe reiser

Det blir samtidig føresett at spelarane ikkje tek lengre reiser innanlands, med unntak av reise til og frå kamp, eller reiser utanlands. Bruk av offentleg transport (med unntak av reise til og frå kamp) skal unngåast.

Spelarane «bør som hovedregel heller ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer», skriv NFF.

Spelarane får òg målt feberen i samband med mellom anna trening.

