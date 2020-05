Medisinsk ekspertise om virustesting i La Liga: – Etisk og juridisk problem

sport

Medisinske ekspertar stiller no spørsmål ved dei moglege samfunnsmessige konsekvensane av planane om å gjennomføre eit storstilt virustestregime for å få avvikla kampane som står att av den spanske fotballsesongen.

Fernando Rodriguez Artalejo, professor i folkehelse og preventiv medisin ved universitet i Madrid, lanserer bekymringane sine i eit intervju med avisa El Pais måndag.

– Spania har kapasitet til å gjennomføre 50.000 testar dagleg, men i lys av at restriksjonane rundt nedstengningen av samfunnet no blir letta på, kan lett 50.000 personar dagleg ha symptom som tilseier at dei bør testast, seier han.

– Å bruke testar på heilt friske fotballspelarar skaper eit etisk og juridisk problem, legg professoren til.

Må ha analysehjelp

Testane spansk fotball skal bruke til å avdekkje om ein spelar er smitta med koronaviruset er kjøpt privat, men klubbane er framleis avhengige av analysehjelp frå spesialiserte laboratorium.

Arbeidet ved dei aktuelle laboratoria blir nett no styrt av helsestyresmaktene i landet.

Helseekspertar peikar òg på at det er eit problem at den spanske ligaleiinga håper å gjennomføre kampar kvar tredje dag for å kome gjennom alle dei 11 gjenverande serierundane.

Luis Cereijo, idrettsforskar og professor i biovitenskap, ser med skepsis på situasjonen overfor El Pais.

– For å vere sikker på at ein smitta spelar testar positivt, må du vente i minst ei veke etter at virusinfeksjonen oppstår, seier han.

Falske negative

Cereijo peikar på at ein virustest kan kome ut med negativt resultat dei første dagane etter at personen er smitta.

– Dersom ein oppdagar at ein spelar som har testa positivt på viruset òg kan ha smitta lagkameratar, er det framleis mogleg at heile laget testar falskt negativt etter tre dagar, seier idrettsforskaren.

Det er ikkje kjent når den spanske ligaen kan ta opp att kampaktiviteten, men det blir jobba på spreng frå alle involverte for å redde sesongen.

(©NPK)