Köln-spelarane koronafrie i ny test søndag

Fredag kom nyheita om at to spelarar og ein fysioterapeut i klubben hadde testa positivt på koronaviruset. Alle laga i Bundesliga testar i desse dagane spelarane sine som ledd i førebuingane til oppstart av gruppetrening, og så langt har det berre vore dei tre positive prøvane.

Dei smitta er Ismail Jakobs, Niklas Hauptmann og fysioterapeut Daniel Schütz. Alle tre er symptomfrie, men dei er sende i heimekarantene i 14 dagar.

Lokale helsestyresmakter har kome til at Köln har praktisert sosial distanse i tilstrekkeleg grad til at resten av troppen kan halde fram trening i små grupper slik tyske klubbar har hatt høve til dei siste vekene. Testresultata på måndag, som vart offentleggjorde på nettstaden til klubben, roa dei som frykta at smitten hadde spreidd seg vidare i troppen.

Testing av spelarar er ein viktig del av protokollen som skal følgjast i samband med oppstart av gruppetrening og etter kvart kampar. Ligaen håper at tyske styresmakter onsdag gir klarsignal for planen. Berre spelarar som har testa negativt to gonger kan delta.

Ikkje alle klubbar har offentleggjort resultata sine, men det er ikkje meldt om andre positive prøvar. Ein Stuttgart-spelar er sett i karantene etter at prøven ikkje var eintydig negativ, men den var heller ikkje positiv.

Borussia Dortmund, Freiburg, Hertha Berlin, Leverkusen, Schalke, Union Berlin og Werder Bremen har alle meldt om utelukkande negative prøvar i første testrunde, og Eintracht Frankfurt melde allereie laurdag at alle har testa negativt to gonger.

Berre for tre klubbar er utfallet framleis uklart. Augsburg starta testinga seinare enn dei andre og har enno ikkje fått resultat, medan Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig ikkje vil uttale seg om resultata før begge testar er gjennomførte.

